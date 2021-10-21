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Ремастеры двух частей BloodRayne выйдут на консолях 18 ноября

Ремастеры двух частей BloodRayne выйдут на консолях 18 ноября
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Обновлённые BloodRayne и BloodRayne 2 появятся на PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже 18 ноября. Игры получили подзаголовок ReVamped и технические улучшения, включая разрешение 4K и переработанное освещение.

Что появится в ремастерах BloodRayne

  • Разрешение 4K
  • Полная локализация на русский язык
  • Улучшенные и детализированные текстуры
  • Переработанные освещение, тени и модели персонажей
  • Эффекты воды, тумана и других элементов будут улучшены.

Версии для PS4 и Nintendo Switch получат ограниченное физическое издание игр. В него войдут саундтрек, постер, брелоки и другие вещи. Выпуском займётся компания Limited Run Games.

Обновлённая дилогия вышла для ПК ещё в 2020 году. Ремастеры получили положительные отзывы от игроков и журналистов.

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