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«Рассвет Рагнарёка»: в файлах Assassin's Creed Valhalla нашли детали третьего дополнения

«Рассвет Рагнарёка»: в файлах Assassin's Creed Valhalla нашли детали третьего дополнения
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Датамайнер серии Assassin's Creed под ником j0nathan рассказал возможные подробности следующего крупного дополнения для Assassin's Creed Valhalla.

События третьего расширения развернутся в Свартальфахейме, куда вторгнется Сурт — владыка Муспельхейма. Сурт оказался в царстве гномов в поисках материала для своего оружия — Салакара. Судя по всему, дополнение получит название Dawn of Ragnarok — «Рассвет Рагнарёка».

Над дополнением, скорее всего, работает Ubisoft Sofia — авторы Assassin's Creed Rogue. На это указывает даже рабочее название Project Meteor — именно эта студия любит называть свои проекты, используя космическую тематику.

Датамайнер также обнаружил список будущих достижений — как сюжетных, так и дополнительных. По ним в том числе можно узнать о встрече Эйвора с Цезарионом — сыном Цезаря и Клеопатры.

Некоторые достижения из дополнения

Некоторые достижения из дополнения

Последнее на сегодня дополнение, «Осада Парижа», вышло в августе 2021 года. Ранее разработчики выпустили интерактивный тур «Эпоха Викингов» — он позволяет изучать интересные места и культуру людей в Англии и Норвегии IX-XI веков, а также мифические Ётунхейм и Асгард.

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