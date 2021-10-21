Перезапуск Tomb Raider мог стать хоррором с монстрами. Геймплей старой концепции

Square Enix и Crystal Dynamics в честь 25-летия Tomb Raider рассказали, что изначально перезапуск 2013 года задумывался как сурвайвал-хоррор с монстрами и подзаголовком Ascension.
До реализации многие идеи так не добралась, однако разработчики использовали многие задумки при создании уже выпущенного ребута — по атмосфере оба проекта схожи.
В геймплейном видео показаны фрагменты с ранних этапов разработки проекта. Основными противниками Лары Крофт выступали демоны, призраки и другая нечисть. Авторы хотели добавить элементы ужасов, чтобы игроки не просто выживали, а буквально превозмогали себя.
Вместе с геймплейным видео появился ролик с концепт-артами, которые показывают видение. Расхитительницу гробниц авторы менять не хотели и оставили ей привычный образ, но вот враги в виде костяных собак или больших древесных чудовищ могут удивить.
В итоге разработчики решили не экспериментировать и полностью убрали хоррор-элементы. Авторы сделали упор на выживании, а чудовищ заменили обыкновенными людьми.
Игроки в комментариях отметили, что хотели бы получить подобную игру про приключения Лары Крофт в мистическом мире. Кто знает, возможно, свежий взгляд на франшизу действительно внёс бы в неё что-то новое и особенное, а аудитория оценила бы такой смелый шаг.
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