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Перезапуск Tomb Raider мог стать хоррором с монстрами. Геймплей старой концепции

Перезапуск Tomb Raider мог стать хоррором с монстрами. Геймплей старой концепции
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Square Enix и Crystal Dynamics в честь 25-летия Tomb Raider рассказали, что изначально перезапуск 2013 года задумывался как сурвайвал-хоррор с монстрами и подзаголовком Ascension.

До реализации многие идеи так не добралась, однако разработчики использовали многие задумки при создании уже выпущенного ребута — по атмосфере оба проекта схожи.

В геймплейном видео показаны фрагменты с ранних этапов разработки проекта. Основными противниками Лары Крофт выступали демоны, призраки и другая нечисть. Авторы хотели добавить элементы ужасов, чтобы игроки не просто выживали, а буквально превозмогали себя.

Вместе с геймплейным видео появился ролик с концепт-артами, которые показывают видение. Расхитительницу гробниц авторы менять не хотели и оставили ей привычный образ, но вот враги в виде костяных собак или больших древесных чудовищ могут удивить.

В итоге разработчики решили не экспериментировать и полностью убрали хоррор-элементы. Авторы сделали упор на выживании, а чудовищ заменили обыкновенными людьми.

Игроки в комментариях отметили, что хотели бы получить подобную игру про приключения Лары Крофт в мистическом мире. Кто знает, возможно, свежий взгляд на франшизу действительно внёс бы в неё что-то новое и особенное, а аудитория оценила бы такой смелый шаг.

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