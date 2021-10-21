Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Локдаун: с 28 октября в Москве закроются кинотеатры

Локдаун: с 28 октября в Москве закроются кинотеатры
Комментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Он постановил о «приостановке работы предприятий», кроме продовольственных магазинов и аптек. Кинотеатры также входят в список нерабочих предприятий на время локдауна.

Примечательно, что именно в этот период пройдёт громкая премьера — «Вечные» от Marvel Studios. Не исключено, что выход картины в России могут перенести.

Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но даёт организму передышку и позволяет собраться с силами. Таким «жаропонижающим» в нынешней ситуации и будут нерабочие дни.

Вслед за Москвой аналогичные меры ввели и в Подмосковье.

Ранее Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в России. С каждым днём число больных COVID-19 увеличивается, с этим же числом возрастает и смертность. Только за последние сутки от вируса умерли более 1000 человек.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021