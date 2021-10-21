Локдаун: с 28 октября в Москве закроются кинотеатры

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Он постановил о «приостановке работы предприятий», кроме продовольственных магазинов и аптек. Кинотеатры также входят в список нерабочих предприятий на время локдауна.
Примечательно, что именно в этот период пройдёт громкая премьера — «Вечные» от Marvel Studios. Не исключено, что выход картины в России могут перенести.
Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но даёт организму передышку и позволяет собраться с силами. Таким «жаропонижающим» в нынешней ситуации и будут нерабочие дни.
Вслед за Москвой аналогичные меры ввели и в Подмосковье.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в России. С каждым днём число больных COVID-19 увеличивается, с этим же числом возрастает и смертность. Только за последние сутки от вируса умерли более 1000 человек.
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