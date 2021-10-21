Военных журналистов позвали запечатлеть Call of Duty: Vanguard

Activision пригласила военных фотографов Алекса Поттера и Себастьяно Томада Пиколмини для съёмок эффективных реалистичных сцен Call of Duty: Vanguard времён Второй мировой войны.

Журналисты буквально проникли в игровой движок и провели эксклюзивную фотосессию в студии Activision, где проходят съёмки с использованием технологии захвата движений.

Представители Activision хотели продемонстрировать, насколько создатели «Авангарда» используют передовые технологии, благодаря которым можно запечатлеть захватывающие дух снимки. Для журналистов же подобный эксперимент стал чуть ли не исполнением мечты — возможность чуть ли не вживую увидеть тот страшный период.

Итоговые снимки ограниченным тиражом отправят на аукцион, а вырученные деньги уйдут в фонд поддержки ветеранов Второй мировой войны.

Кадры со съёмок

Call of Duty: Vanguard выходит уже 5 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.