В Windows 11 началось тестирование Android-приложений

Microsoft объявила о начале тестирования приложений для Android на Windows 11. Пока что доступ есть только у участников бета-программы на территории США.

Различные мобильные приложения можно будет найти через Microsoft Store. Первоначально планируется протестировать 50 приложений, среди которых есть как игры вроде Lords Mobile, Clash of Kings и LEGO Duplo, так и развивающие программы вроде Kindle.

Microsoft совместно с Amazon не только адаптировали мобильные приложения, но и позаботились об удобстве использования. Например, можно открыть несколько игр и разделить экран для их размещения. Также есть возможность закрепить приложения и быстро переключаться между ними.

Компания подчеркнула, что проблем с совместимостью не будет, так как Android-приложения поддерживают процессоры Intel, AMD и Qualcomm. Несмотря на это, в случае возникновения проблем можно обратиться в службу поддержки.