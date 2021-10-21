Продолжение «Дюны» уже могли одобрить, намекнули в Warner Bros.

Руководитель конгломерата WarnerMedia Энн Сарноф открыто намекнула, что «Дюна» Дени Вильнёва получит продолжение — это вопрос решённый.

Появится ли у «Дюны» продолжение? Если вы посмотрели фильм, то знаете, чем он заканчивается. Мне кажется, вы сами знаете ответ на поставленный вопрос.

Похоже, киностудию не оставят даже слабые показатели в сервисе HBO Max, где сегодня лента и дебютировала. Потенциально дело может быть в том, что примерно 16 октября в сети появилась пиратская копия картины и многие решили не ждать официальной премьеры.

По миру фильм Вильнёва собрал около $ 130 млн, почти $ 20 млн из которых приходятся на Россию. Впереди по выручке только Франция, но разрыв составляет смешные $ 200 тыс.

Кстати, в честь американской премьеры фильма в Fortnite добавят скины и другие предметы по «Дюне».