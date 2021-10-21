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God of War: Ragnarok получила свежие скриншоты и подробности сюжета

God of War: Ragnarok получила свежие скриншоты и подробности сюжета
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На обновлённой странице God of War Ragnarok на сайте PlayStation опубликовали свежие скриншоты экшена и расширенные детали игры.

Большую часть игры Кратос с Атреем будут исследовать все девять миров, чтобы понять пророчество Локи. Сын бога войны захочет углубиться и понять своё призвание, однако Кратосу это решение не нравится и он всячески пытается остановить подростка.

Спартанец должен показать свои истинные отцовские чувства и навыки. Попутно с этим всё живое готовится к масштабной войне и концу света — Рагнарёку. Кратос и Атрей должны сыграть существенную роль в противостоянии миров.

Арсенал бога войны не изменится. Кратос всё так же будет орудовать топором Левиафаном, клинками Хаоса и щитом. Ожидается появление новых способностей и способов перемещения вроде притягивания к поверхностям

Релиз God of War Ragnarok состоится в 2022 году на PS4 и PS5.

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