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Авторы Halo Infinite рассказали об особенностях ПК-версии. Обещают, что она хороша

Авторы Halo Infinite рассказали об особенностях ПК-версии. Обещают, что она хороша
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343 Industries выпустила ролик, посвящённый ПК-версии Halo Infinite. Игроки на компьютерах смогут детально настроить шутер с помощью множества опций, доступных в главном меню. Мы выбрали главное из отчёта разработчиков.

  • Для 343 Industries и её разработчиков Halo Infinite — первый случай, когда игра выйдет на ПК одновременно с консолями. Поэтому над версией для компьютеров начали работать сразу.
  • Halo Infinite будет поддерживать широкоформатные мониторы. Для этого инженерам приходилось не раз обращаться к команде, чтобы та расширяла уже отснятые кат-сцены. Из-за этого обладатели больших экранов смогут увидеть дополнительные детали и посмотреть на любой фрагмент ролика под более широким углом.
  • Интерфейс гибко настраивается. Обладатели широкоформатных мониторов смогут, например, перенести радар и информацию о патронах чуть ближе к центру.
  • Со счётчика FPS сняты ограничения.
  • В графе «Управление» одну команду можно повесить на три разные клавиши.
  • У игры будет античит.
  • Сохранения из ПК-версии (в ролике речь шла о случае, когда вы играете в Infinite в Game Pass) можно перенести в консольную. То же самое относится к прогрессии в мультиплеере.
  • Halo Infinite сочетается с подсветкой девайсов геймера. Если в автомате не осталось патронов, но клавиатура подсветится красным цветом.
  • В продажу поступит уникальная видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT в стилистике Halo Infinite. Она выполнена в зелёном цвете с позолоченными вставками. На момент публикации заметки дата релиза и стоимость устройства неизвестны.

Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК, Xbox One и Xbox Series. В честь релиза шутера в продажу также поступит лимитированная вариация Xbox Series X с уникальным оформлением. Предварительные заказы в России уже открылись.

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