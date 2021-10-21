Авторы Halo Infinite рассказали об особенностях ПК-версии. Обещают, что она хороша

343 Industries выпустила ролик, посвящённый ПК-версии Halo Infinite. Игроки на компьютерах смогут детально настроить шутер с помощью множества опций, доступных в главном меню. Мы выбрали главное из отчёта разработчиков.

Для 343 Industries и её разработчиков Halo Infinite — первый случай, когда игра выйдет на ПК одновременно с консолями. Поэтому над версией для компьютеров начали работать сразу.

Halo Infinite будет поддерживать широкоформатные мониторы. Для этого инженерам приходилось не раз обращаться к команде, чтобы та расширяла уже отснятые кат-сцены. Из-за этого обладатели больших экранов смогут увидеть дополнительные детали и посмотреть на любой фрагмент ролика под более широким углом.

Интерфейс гибко настраивается. Обладатели широкоформатных мониторов смогут, например, перенести радар и информацию о патронах чуть ближе к центру.

Со счётчика FPS сняты ограничения.

В графе «Управление» одну команду можно повесить на три разные клавиши.

У игры будет античит.

Сохранения из ПК-версии (в ролике речь шла о случае, когда вы играете в Infinite в Game Pass) можно перенести в консольную. То же самое относится к прогрессии в мультиплеере.

Halo Infinite сочетается с подсветкой девайсов геймера. Если в автомате не осталось патронов, но клавиатура подсветится красным цветом.

В продажу поступит уникальная видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT в стилистике Halo Infinite. Она выполнена в зелёном цвете с позолоченными вставками. На момент публикации заметки дата релиза и стоимость устройства неизвестны.

Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК, Xbox One и Xbox Series. В честь релиза шутера в продажу также поступит лимитированная вариация Xbox Series X с уникальным оформлением. Предварительные заказы в России уже открылись.