Игроки Team Spirit пришли на «Вечерний Ургант»

Весь состав Team Spirit по Dota 2 вместе с менеджерами пришёл в гости к Ивану Урганту. Вечером 21 октября чемпионы The International 2021 появятся в передаче «Вечерний Ургант». Команда опубликовала фотографию вместе с шоуменом и Ксенией Бородиной — вероятно, она тоже заглянет в передачу.

Сегодняшний выпуск «Вечернего Урганта» начнётся в 23:35 мск. Если не успеете посмотреть прямой эфир, то его запись обычно появляется на следующий день.

Team Spirit выиграла The International 2021 по Dota 2, чем сразу завоевала мировую популярность. Причём не только у фанатов Dota 2, но и у других известных личностей: политиков, музыкантов, актёров и так далее. Россиян уже поздравили президент Владимир Путин, Сергей Шойгу, рэпер Bib Baby Tape и многие другие.