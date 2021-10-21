Крупное обновление для Doom Eternal с режимом «Орда» выйдет 26 октября

Doom Eternal получит крупное обновление 6.66 уже на следующей неделе — 26 октября. Апдейт добавит в шутер режим «Орда», также разработчики обновят мастер-уровни и Battlemode.

«Орда» представляет собой битву, в ходе которой игроки должны отражать волны демонов. Задача — собрать как можно больше очков, чтобы в дальнейшем повышать рейтинг и открывать новый контент. В режиме будут приоритетные цели вроде уничтожения определённых врагов. За них будут давать бонусы.

Режим Battlemode получит свежую карту и изменения в подборе игроков. Авторы постарались сделать так, чтобы каждому пользователю было интересно сражаться с другими, а для этого нужен хороший баланс и подбор по уровню.

Появится ещё одно нововведение, которое добавит два мастер-уровня. В шутере появятся «Копьё Мира» и «Ядро Марса».

В Doom Eternal можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра входит в библиотеку Xbox Game Pass.