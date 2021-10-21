Крупное обновление для Doom Eternal с режимом «Орда» выйдет 26 октября

Doom Eternal получит крупное обновление 6.66 уже на следующей неделе — 26 октября. Апдейт добавит в шутер режим «Орда», также разработчики обновят мастер-уровни и Battlemode.
«Орда» представляет собой битву, в ходе которой игроки должны отражать волны демонов. Задача — собрать как можно больше очков, чтобы в дальнейшем повышать рейтинг и открывать новый контент. В режиме будут приоритетные цели вроде уничтожения определённых врагов. За них будут давать бонусы.
Режим Battlemode получит свежую карту и изменения в подборе игроков. Авторы постарались сделать так, чтобы каждому пользователю было интересно сражаться с другими, а для этого нужен хороший баланс и подбор по уровню.
Появится ещё одно нововведение, которое добавит два мастер-уровня. В шутере появятся «Копьё Мира» и «Ядро Марса».
В Doom Eternal можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра входит в библиотеку Xbox Game Pass.
- 21 октября 2021
-
18:35
-
18:14
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:17
-
17:06
-
17:02
-
16:51
-
16:07
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
14:47
-
14:18
-
14:01
-
13:03
-
12:59
-
11:58
-
11:36
-
11:20
-
11:06
-
10:58
-
10:27
-
10:13
-
09:59
-
09:18
-
08:45
- 20 октября 2021
-
21:52
-
19:54
-
19:37
-
18:55
-
18:48
-
18:28
-
18:02