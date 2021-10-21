DICE показала всех специалистов Battlefield 2042

DICE представила всех специалистов Battlefield 2042. Это произошло вместе с публикацией списка улучшений от беты к полной версии игры.
Новым бойцам даже посвятили отдельный трейлер:
Сначала про пятерых новичков.
Сантьяго «Дозер» Эспиноза (Штурмовик)
На руках баллистический щит, а на броне — сопротивление к урону от взрывчаток.
Навин Рао (Разведчик)
Его киберкостюм может взламывать вражеское снаряжение и другие предметы окружения вроде дверей, а троян позволяет раскрыть местоположение врагов рядом с тем, кого герой только что убил.
Эмма «Сандэнс» Розье (Штурмовик)
У девушки специальные гранаты, которые по нажатию кнопки мешают свои свойства — ЭМИ, противотанковые и противопехотные. А вторая особенность — вингсьют.
Джи-Су Пайк (Разветка)
Ходит со сканером, который обнаруживает противников за укрытиями поблизости. Вдобавок враги, которые наносят урон, автоматически отмечаются.
Константин «Ангел» Энжел (Поддержка)
Может вызывать специальный ящик с экипировкой, благодаря которому можно пополнить боеприпасы, броню и даже сменить снаряжение. Также герой может быстро поднимать напарников и восстанавливать их броню.
А это уже ранее известные персонажи — за всех, кроме Ирландца, давали сыграть в открыто бете.
Ирландец (Инженер)
Носит с собой укрытие, которое можно установить для защиты от пуль и взрывов, вместе с оборонительной системой против гранат. За убийство врагов получает бонус к броне.
Борис (Инженер)
Может установить автоматическую турель, которая при попадании по врагу отмечает его всей команде.
Мария Фальк (Поддержка)
Носит медицинский пистолет с лечебными шприцами, а также поднимает раненых союзников с полным запасом здоровья.
Вебстер Маккей (Штурмовик)
Может использовать крюк-кошку, чтобы добраться до труднодоступных мест или быстро зайти в тыл противнику. Также быстрее перемещается во время прицеливания.
Каспер (Разведчик)
Имеет дрон для исследования области и датчик сердцебиения, который показывает врагов поблизости.
Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК и консолях.
- 21 октября 2021
-
18:35
-
18:14
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:17
-
17:06
-
17:02
-
16:51
-
16:07
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
14:47
-
14:18
-
14:01
-
13:03
-
12:59
-
11:58
-
11:36
-
11:20
-
11:06
-
10:58
-
10:27
-
10:13
-
09:59
-
09:18
-
08:45
- 20 октября 2021
-
21:52
-
19:54
-
19:37
-
18:55
-
18:48
-
18:28
-
18:02