DICE показала всех специалистов Battlefield 2042

DICE представила всех специалистов Battlefield 2042. Это произошло вместе с публикацией списка улучшений от беты к полной версии игры.

Новым бойцам даже посвятили отдельный трейлер:

Сначала про пятерых новичков.

Сантьяго «Дозер» Эспиноза (Штурмовик)

На руках баллистический щит, а на броне — сопротивление к урону от взрывчаток.

Навин Рао (Разведчик)

Его киберкостюм может взламывать вражеское снаряжение и другие предметы окружения вроде дверей, а троян позволяет раскрыть местоположение врагов рядом с тем, кого герой только что убил.

Эмма «Сандэнс» Розье (Штурмовик)

У девушки специальные гранаты, которые по нажатию кнопки мешают свои свойства — ЭМИ, противотанковые и противопехотные. А вторая особенность — вингсьют.

Джи-Су Пайк (Разветка)

Ходит со сканером, который обнаруживает противников за укрытиями поблизости. Вдобавок враги, которые наносят урон, автоматически отмечаются.

Константин «Ангел» Энжел (Поддержка)

Может вызывать специальный ящик с экипировкой, благодаря которому можно пополнить боеприпасы, броню и даже сменить снаряжение. Также герой может быстро поднимать напарников и восстанавливать их броню.

А это уже ранее известные персонажи — за всех, кроме Ирландца, давали сыграть в открыто бете.

Ирландец (Инженер)

Носит с собой укрытие, которое можно установить для защиты от пуль и взрывов, вместе с оборонительной системой против гранат. За убийство врагов получает бонус к броне.

Борис (Инженер)

Может установить автоматическую турель, которая при попадании по врагу отмечает его всей команде.

Мария Фальк (Поддержка)

Носит медицинский пистолет с лечебными шприцами, а также поднимает раненых союзников с полным запасом здоровья.

Вебстер Маккей (Штурмовик)

Может использовать крюк-кошку, чтобы добраться до труднодоступных мест или быстро зайти в тыл противнику. Также быстрее перемещается во время прицеливания.

Каспер (Разведчик)

Имеет дрон для исследования области и датчик сердцебиения, который показывает врагов поблизости.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК и консолях.