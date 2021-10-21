В Epic Games Store раздают хоррор про ребенка Among the Sleep

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 28 октября можно бесплатно забрать улучшенную версию хоррора Among the Sleep Enhanced Edition. Потом пользователи получат другой ужастик — DARQ.

Повествование Among the Sleep идёт от лица маленькой девочки, которая отправилась искать маму и в ловушку запутанных кошмаров. Игрокам предстоит вырваться из ужаса, отыскать маму и разгадать тайну происходящего. Ребенок не может дать отпор страшным существам, приходится прятаться или спасаться бегством.

Оригинальная Among the Sleep вышла в 2014 году, а в 2017-м авторы выпустили Enhanced Edition. Это издание предлагает обновлённый движок, улучшенную графику и даже новый контент в виде диалогов.

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