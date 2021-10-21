Премьеру фильма «Вечные» в России отложили из-за локдауна в Москве

Disney вскоре после объявления локдауна в Москве объявила о переносе выхода трёх фильмов в России.
Теперь «Вечные» от Marvel Studios стартуют в прокате 8 ноября (должны были 4 числа), тогда как «Последняя дуэль» Ридли Скотта задержится почти на месяц — премьеру отложили с 28 октября аж на 18 ноября. Свежий фильм Уэс Андерсон «Французский вестник» перенесли на неделю — с 11 на 18 ноября.
Напомним, что в Москве с 28 октября по 7 ноября вводят нерабочие дни и закрывают все предприятия, кроме продовольственных магазинов и аптек. Под удар попали и кинотеатры. Именно поэтому «Вечные» выходят 8 числа, сразу же после окончания локдауна.
«Вечные» станут последним фильмом Marvel Studios и Disney аж до начала мая 2022 года, когда выйдет «Доктора Стрэнджа 2» — его отложили вместе с семью другими кинокомиксами. В декабре, правда, всё ещё ожидается «Человек-паук: Нет пути домой» — его выпускает Sony.
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