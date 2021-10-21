«Ну почему он?»: фанаты недовольны Нейтаном Дрейком в исполнении Тома Холланда

Сегодня, 21 октября, вышел первый трейлер экранизации Uncharted. Большая часть зрителей встретила ролик тепло.

Однако некоторым не даёт покоя, что роль Нейтана Дрейка исполняет молодой Том Холланд, а не Нейтан Филлион («Светлячок», «Новичок»). 50-летний актёр в 2018 году успел сыграть искателя приключений в неофициальной короткометражке по мотивам Uncharted.

У ролика почти 10 млн просмотров и 446 тыс. лайков. Пользователям короткометражка пришлась по душе — в особенности сам Филлион, который «был рождён для этой роли».

Аудитория не понимает, почему на роль Дрейка позвали именно Тома Холланда. Пользователь RealAlexMouse порекомендовал смотреть фанатский фильм вместо будущей экранизации. В комментариях его рекомендацию поддержали.

Многие указывают на очевидное сходство во внешности героя и Нейтана Филлиона. Что уж там, у них даже имена одинаковые. Том Холланд, как считают фанаты, играет самого себя и совсем не старается быть хоть капельку похожим на Нейтана Дрейка.

В России экранизация получила название «Анчартед: На картах не значится». Премьера состоится 10 февраля 2022 года.