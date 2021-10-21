Анонсирована The Dark Pictures: The Devil in Me — она вдохновлена «Пилой»

Пару часов назад закончилось эмбарго на обзоры The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, благодаря чему в сети появился ролик четвёртой игры — The Devil in Me. Судя по тизеру, она вдохновлена серией фильмов «Пила».
Четвёртая часть хоррор-антологии станет «финалом первого сезона». Видимо, после неё следующую часть ещё придётся подождать — если она вообще появится, учитывая довольно прохладные отзывы критиков и отсутствие ажиотажа вокруг релиза. Повторить успех Until Dawn так и не получилось.
Сейчас у House of Ashes около 74 баллов на агрегаторах — примерно столько же, как у двух прошлых частей. Многие журналисты отмечают, что антология держится в тени «Дожить до рассвета», и разработчикам явно стоит попробовать сделать нечто новое, а не пытаться повторить некогда успешную формулу.
Впрочем, поклонникам Man of Medan и Little Hope новинка наверняка понравится. Релиз House of Ashes состоится завтра на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
Скорее всего, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me выйдет примерно через год — в октябре.
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