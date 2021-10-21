В день выхода Disciples: Liberation отложили — но только для России и стран СНГ

Создатели Disciples: Liberation из студии Frima предприняли очень спорное решение: прямо в день выхода отложили выпуск игры только для России и стран СНГ. Причиной стало желание доработать локализацию.

Конечно, жест приятный, но совершенно непонятный — почему нельзя выпустить игру сейчас на английском, а позже добавить перевод? Или, например, выпустить с сырым переводом, как это много лет назад сделали создатели Divinity: Original Sin. Можно ведь просто предупреждать перед запуском или даже покупкой.

Однако так Frima решила не делать, отложив запуск для русскоговорящих стран почти на целый месяц — с 21 октября на 18 ноября. Игроки из других регионов уже начали своё приключение.

Русская локализация не только будет включать переведённый текст и интерфейс, но и дубляж. Внедрение полной локализации требует тестирования и дополнительного времени, поэтому мы отложили выход игры.

Премьеру отложили для России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Грузии. Не исключено, что таким ходом студия пыталась избежать ревью-бомбинга из-за отсутствия перевода.

В Steam, кстати, доступна демоверсия экшен-RPG.