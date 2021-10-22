«Dota 2 вдруг стала нам такой родной»: как Team Spirit сходила на «Вечернего Урганта»

Team Spirit после победы на The International 2021 в России встречают громко, поэтому не удивительно, что сегодня команда стала основным гостем на «Вечернем Урганте».
На передачу команда пришла в полном составе — помимо киберспортсменом были менеджеры и тренер.
Тренер Айрат Газиев во время шоу дал каждому игроку характеристику:
- Илья Мулярчук (Yatoro) — «максимально решительный и непоколебимый, не сомневается в своих действиях»;
- Александр Хертек (TORONTOTOKYO) — «есть зверикая дикость, такая дерзость, смелость»;
- Магомед Халилов (Collapse) — «максимально спокоен, даже обстановка вокруг него успокаивается, он как гора Дагенстанская, не припомню, чтобы он хоть как-то сомневался в своих действиях — и в игре, и в жизни»;
- Мирослав Колпаков (Miroslaw) — «отличный парень и хорошо играет в Доту». Ургант поинтересовался слухами о том, что Мирослав в команде считается сердцеедом — Загиев тут отметил, что «он нам всем нравится, поэтому да»;
- Ярослав Найдёнов (Miposhka) — «капитан команды, который берёт на себя много обязанностей, за что ему большое спасибо».
Вдобавок ведущий поинтересовался происходщением ников некоторых игроков. К примеру, TORONTOTOKYO появился из-за большого интереса Александра к двум городам, а Collapse у Магомеда возник из-за любви к Эминему.
Вместе с этим Илья Мулярчук передал привет от подруги своей матери, а в конце выпуска Иван Ургант поблагодарил команду за популяризацию киберспорта.
Ребята, спасибо вам огромное, что вы просто приблизили к нам киберспорт. Когда для нас Dota 2 вдруг стала такой родной… и от этого не более понятной, к сожалению.
Team Spirit победила на The International 2021 меньше недели назад, но событие стало крайне обсуждаемым. Команду даже поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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