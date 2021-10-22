В New World сломали виртуальную экономику

20 октября в New World был добавлен долгожданный перенос персонажа — в связи с сильной нагрузкой на сервера эта функция актуальна для многих игроков.

Однако некоторые игроки столкнулись с ошибкой «Character_persist_Failure» при переходе на другой сервер — при этом персонаж находился в промежуточном состоянии и не мог выполнять никаких действий.

Пользователи Reddit сообщают, что при попытке отправить деньги в этом состоянии другим игрокам через функцию «Give Coin», сумма замораживается, а через какое-то время возвращается обратно — при этом те же монеты доходят до своего получателя. Таким образом, через несколько часов игроки полностью сломали экономику игры и обесценили множество высокоуровневого лута.

Разработчики сообщили, что знают о проблеме и хранят информацию о злоумышленниках.

С момента введения переноса персонажей мы обнаружили некоторый процент игроков, который находился в промежуточном состоянии. Данная ошибка уже исправлена.



Некоторые игроки из этого небольшого процента передавали золото или предметы. Подобные транзакции регистрируются в нашей базе данных. Сейчас мы их проверяем, и любые игроки, умышленно использующие эту ошибку для получения преимущества, будут заблокированы за её использование. При необходимости мы также удалим полученные предметы или золото.

Некоторое время спустя Amazon Games рассказала о том, что за день игроки перенесли около 150 тысяч персонажей, и среди них всё ещё встречаются баги, которые приводят к той самой ошибке с золотом. Поэтому разработчики на время отключили функцию переноса — до тех пор, пока полностью не исправят эксплойт.

С тех пор, как начался перенос персонажей, мы перевели около 150 тысяч персонажей. Небольшое число из них содержало недопустимые символы, которые вызывали ошибку трансфера.



Вчера вечером мы вручную перенесли подобных персонажей, но ошибка всё ещё встречается. Мы приостановили перенос и изучаем, как мы можем предотвратить появление этой проблемы в будущем. Когда она будет решена, мы возобновим обслуживание, предупредив пользователей заранее.

Игроки предложили разработчикам откатить игру на день назад, однако скорее всего этого не произойдёт. Как и в ситуации с сервером Baralku, возвращение игры на более раннюю стадию может привести к более непредсказуемым последствиям.

Ранее в New World нашли новый баг — он помогает выигрывать битвы