Разработчик Stardew Valley анонсировал новую игру. Про шоколад

Создатель Stardew Valley Эрик Барон показал свою новую игру — Haunted Chocolatier. Она всё ещё находится на ранней стадии разработки, так что о дате релиза говорить рано.

В Haunted Chocolatier игроку предстоит взять на себя роль кондитера, который готовит шоколад. Он оказывается в замке с призраками, где развивает свою кондитерскую лавку — по аналогии с фермой в Stardew Valley.

Несмотря на призрачную тематику, игру обещают сделать доброй и весёлой. Она выйдет на ПК, а в будущем и на других платформах. Сначала симулятор будет рассчитан на одного игрока, но в будущем может появиться и мультиплеер.

Помимо Haunted Chocolatier разработчик параллельно делает ещё одну игру, однако говорить о ней он пока не готов.

Stardew Valley — симулятор фермера, который Эрик Барон разработал в одиночку и выпустил в 2016 году. Это одна из самых успешных инди-игр, разошедшаяся тиражом более 10 млн копий. Подробнее о разработке проекта можно узнать в книге Джейсена Шрайера «Кровь, пот и пиксели».