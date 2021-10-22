Разработчик Stardew Valley анонсировал новую игру. Про шоколад

Создатель Stardew Valley Эрик Барон показал свою новую игру — Haunted Chocolatier. Она всё ещё находится на ранней стадии разработки, так что о дате релиза говорить рано.
В Haunted Chocolatier игроку предстоит взять на себя роль кондитера, который готовит шоколад. Он оказывается в замке с призраками, где развивает свою кондитерскую лавку — по аналогии с фермой в Stardew Valley.
Несмотря на призрачную тематику, игру обещают сделать доброй и весёлой. Она выйдет на ПК, а в будущем и на других платформах. Сначала симулятор будет рассчитан на одного игрока, но в будущем может появиться и мультиплеер.
Помимо Haunted Chocolatier разработчик параллельно делает ещё одну игру, однако говорить о ней он пока не готов.
Stardew Valley — симулятор фермера, который Эрик Барон разработал в одиночку и выпустил в 2016 году. Это одна из самых успешных инди-игр, разошедшаяся тиражом более 10 млн копий. Подробнее о разработке проекта можно узнать в книге Джейсена Шрайера «Кровь, пот и пиксели».
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