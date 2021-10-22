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Бесплатная PUBG: New State выйдет на iOS и Android 11 ноября

Бесплатная PUBG: New State выйдет на iOS и Android 11 ноября
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Компания Krafton назвала дату выхода королевской битвы PUBG: New State. Игра будет бесплатной, её релиз состоится 11 ноября для iOS и Android.

Авторы New State планируют провести финальный технический тест с 29 по 30 октября. После этого разработчики будут готовить тайтл к выходу более чем в 200 странах. По словам исполнительного продюсера игры Минкю Пака, королевская битва сможет удивить игроков современной графикой и новейшей системой стрельбы.

На старте разработчики обещают добавить четыре уникальных карты и античит, который поможет в борьбе с нечестными игроками. По словам представителей компании, справедливая и честная игра — основной принцип PUBG: New State.

12 ноября в 18:00 мск Krafton проведёт турнир «Битва за NEW STATE». В соревновании поучаствуют 24 блогера из Twitch, TikTok и YouTube. Они сразятся в пяти матчах. В течение турнира зрители смогут получить призы за различные активности. Трансляция доступна по ссылке.

Разработчики собираются поддерживать королевскую битву долгое время после релиза. Изменения будут основаны на фидбеке фанатов.

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