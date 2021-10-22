FIFA 22 стала самой популярной игрой в Великобритании в сентябре

GamesIndustry.biz опубликовал новые данные по продажам видеоигр в Великобритании за сентябрь. В этот раз учитывались и цифровые продажи. Самым продаваемым проектом с большим отрывом стала FIFA 22, обойдя прошлогоднюю часть серии на 10%.
GSD сообщает, что в этом году футбольный симулятор по большей части покупали именно в онлайн-магазинах — целых 77% общего тиража игры пришлось на цифровые копии. Этому способствовал в том числе ранний доступ, активируемый только при покупке онлайн. В FIFA 21 цифровые копии составляли 62% от тиража, то есть рост за год составил 15%.
Однако, отмечает издание, ближе к новогодним распродажам ситуация немного выровняется. Продажи физических копий подрастут примерно до 30% от общего количества единиц.
PS5-эксклюзив Deathloop стартовал с 16 места чарта, однако Bethesda не делится данными цифровых продаж — вполне возможно, что вместе с ними игра входит в топ-10. NBA 2K22 показала падение на 29% по сравнению с 2K21.
ТОП-10 самых продавемых игр сентября в Великобритании
- FIFA 22
- GTA 5
- NBA 2K22
- F1 2021
- Red Dead Redemption 2
- Spider-Man: Miles Morales
- Tales of Arise
- Ghost of Tsushima: Director's Cut
- Diablo II: Resurrected
- Mario Kart 8 Deluxe
Ранее футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис поймал Лионеля Месси в FIFA 22 Ultimate Team — и очень эмоционально на это отреагировал.
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