FIFA 22 стала самой популярной игрой в Великобритании в сентябре

GamesIndustry.biz опубликовал новые данные по продажам видеоигр в Великобритании за сентябрь. В этот раз учитывались и цифровые продажи. Самым продаваемым проектом с большим отрывом стала FIFA 22, обойдя прошлогоднюю часть серии на 10%.

GSD сообщает, что в этом году футбольный симулятор по большей части покупали именно в онлайн-магазинах — целых 77% общего тиража игры пришлось на цифровые копии. Этому способствовал в том числе ранний доступ, активируемый только при покупке онлайн. В FIFA 21 цифровые копии составляли 62% от тиража, то есть рост за год составил 15%.

Однако, отмечает издание, ближе к новогодним распродажам ситуация немного выровняется. Продажи физических копий подрастут примерно до 30% от общего количества единиц.

PS5-эксклюзив Deathloop стартовал с 16 места чарта, однако Bethesda не делится данными цифровых продаж — вполне возможно, что вместе с ними игра входит в топ-10. NBA 2K22 показала падение на 29% по сравнению с 2K21.

ТОП-10 самых продавемых игр сентября в Великобритании

FIFA 22 GTA 5 NBA 2K22 F1 2021 Red Dead Redemption 2 Spider-Man: Miles Morales Tales of Arise Ghost of Tsushima: Director's Cut Diablo II: Resurrected Mario Kart 8 Deluxe

Ранее футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис поймал Лионеля Месси в FIFA 22 Ultimate Team — и очень эмоционально на это отреагировал.