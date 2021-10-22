Началась предзагрузка Forza Horizon 5 для Xbox и ПК — размер превысил 100 ГБ

Разработчики Forza Horizon 5 из студии Playground Games объявили о начале предварительной загрузки гоночной игры. Сделать её могут владельцы предзаказов тайтла и подписчики Xbox Game Pass.

Вес Forza Horizon 5 на разных платформах почти одинаковый. Исключение составила консоль Xbox One из-за отсутствия высокоскоростного SSD.

Размер игры на ПК и Xbox

Xbox Series — 103 ГБ

Xbox One — 116 ГБ

ПК — 103 ГБ

Объём занимаемого места может измениться с релизом из-за различных патчей. Авторы призвали следить за информацией в социальных сетях.

19 октября игра ушла «на золото», то есть в печать. Переносов точно не будет, гонка выйдет 9 ноября на ПК, Xbox One и Xbox Series. С релиза тайтл появится в сервисе Xbox Game Pass.