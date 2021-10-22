Началась предзагрузка Forza Horizon 5 для Xbox и ПК — размер превысил 100 ГБ
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Разработчики Forza Horizon 5 из студии Playground Games объявили о начале предварительной загрузки гоночной игры. Сделать её могут владельцы предзаказов тайтла и подписчики Xbox Game Pass.
Вес Forza Horizon 5 на разных платформах почти одинаковый. Исключение составила консоль Xbox One из-за отсутствия высокоскоростного SSD.
Размер игры на ПК и Xbox
- Xbox Series — 103 ГБ
- Xbox One — 116 ГБ
- ПК — 103 ГБ
Объём занимаемого места может измениться с релизом из-за различных патчей. Авторы призвали следить за информацией в социальных сетях.
19 октября игра ушла «на золото», то есть в печать. Переносов точно не будет, гонка выйдет 9 ноября на ПК, Xbox One и Xbox Series. С релиза тайтл появится в сервисе Xbox Game Pass.
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