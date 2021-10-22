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Сериал The Last of Us может выйти раньше, чем все думают

Сериал The Last of Us может выйти раньше, чем все думают
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Актёр Габриэль Луна, сыгравший роль Томми в сериале The Last of Us, рассказал про дату выхода шоу. По его словам, премьера может состояться раньше, чем думают пользователи.

Луна подчеркнул, что свою работу в сериале почти завершил — видимо, сцены с братом главного героя Джоэла уже отсняты.

Я сосредоточен на The Last of Us. Очень рад, что моя работа над первым сезоном завершена. Я не отвечаю за расписание, но премьера скорее состоится раньше, чем позже.

За постановку шоу отвечают Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич, Питер Хоар, Крейг Мазин и Нил Дракманн. Главные роли исполнили Педро Паскаль (Джоэль), Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми), Анна Торв (Тесс).

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Сериал выйдет на сервисе HBO Max в 2022 году, точную дату пока не назвали. В первом сезоне будет 10 эпизодов.

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