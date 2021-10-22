Исправление ошибок eFootball снова отложили — теперь на ноябрь

Konami перенесла выход обновления 0.9.1 для eFootball. Апдейт должен был появиться 28 октября, но теперь его стоит ждать в начале ноября. Разработчикам нужно больше времени на полировку игры.
Авторы симулятора футбола извинились перед игроками и поблагодарили за поддержку. Видимо, на исправление большого количества технических проблем действительно нужно время. Konami стоит как минимум исправить несуразную физику, поведение мяча, анимации игроков и многое другое.
В комментариях пользователи негативно восприняли очередной перенос обновления. По словам аудитории, Konami проще разработать новую игру, чем пытаться реанимировать eFootball.
Тайтл вышел 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 8 октября у игры в Steam было 11% положительных отзывов. На сегодняшний день ситуация лучше не стала, хотя после релиза отметка держалась на 9%.
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