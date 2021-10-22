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Трейлер и первые скриншоты ремастера трилогии Grand Theft Auto

Трейлер и первые скриншоты ремастера трилогии Grand Theft Auto
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Rockstar выпустила первый трейлер и скриншоты трилогии ремастеров Grand Theft Auto, куда вошли GTA 3, GTA: Vice City и GTA San Andreas. Релиз уже 11 ноября.

Как и ожидалось из утечек, визуально игра напоминает оригинальные игры с модификациями, однако разработчики обещают и геймплейные улучшения — удобную стрельбу в стиле GTA 5, современную навигацию, полностью новый интерфейс и возможность сразу же запустить проваленную миссию.

Подписчики Xbox Game Pass на консолях получат доступ к GTA San Andreas в момент выхода, уже 11 ноября.

Скриншоты GTA: San Andreas

Скриншоты GTA: Vice City

Скриншоты GTA 3

До этого Rockstar запустила предварительные заказы: на ПК игра стоит 4279 рублей, на PlayStation — 4679 рублей, а на Nintendo Switch — 5399 рублей. Релиз уже 11 ноября.

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