Трейлер и первые скриншоты ремастера трилогии Grand Theft Auto
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Rockstar выпустила первый трейлер и скриншоты трилогии ремастеров Grand Theft Auto, куда вошли GTA 3, GTA: Vice City и GTA San Andreas. Релиз уже 11 ноября.
Как и ожидалось из утечек, визуально игра напоминает оригинальные игры с модификациями, однако разработчики обещают и геймплейные улучшения — удобную стрельбу в стиле GTA 5, современную навигацию, полностью новый интерфейс и возможность сразу же запустить проваленную миссию.
Подписчики Xbox Game Pass на консолях получат доступ к GTA San Andreas в момент выхода, уже 11 ноября.
Скриншоты GTA: San Andreas
Скриншоты GTA: Vice City
Скриншоты GTA 3
До этого Rockstar запустила предварительные заказы: на ПК игра стоит 4279 рублей, на PlayStation — 4679 рублей, а на Nintendo Switch — 5399 рублей. Релиз уже 11 ноября.
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