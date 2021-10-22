2 млрд матчей и 5 млрд голов: статистика FIFA 22 с момента релиза

Electronic Arts представила статистику футбольного симулятора FIFA 22 на 22 день с момента релиза. Компания отметила количество матчей, забитые голы и проведённое время на виртуальном поле, а также отдельные режимы.
Жители более 200 стран потратили на FIFA 22 почти 46 трлн минут, что равносильно 88 годам непрерывной игры. За это время пользователи провели более 2 млрд матчей и забили 5 млрд голов. Самым выбираемым клубом в «Быстрой игре» и «Сезонах» стал французский «Пари Сен-Жермен», за который сыграли около 15 млн раз.
В «Карьере» FIFA 22 игроки создали более 3 млн клубов, режим «Клубы Профи» может похвастаться 326 тысячами женских аватаров, а в аркадных играх для составов Volta Football поучавствовали более 11 млн пользователей.
Также EA поделилась самыми приобретаемыми игроками в «Карьере»
- Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»)
- Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)
- Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»)
- Алфонсо Дейвис («Бавария»)
- Ансу Фати («Барселона»)
- Эдуарду Камавинга («Реал Мадрид»)
- Маттейс де Лигт («Ювентус»)
- Педри («Барселона»)
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
- Райан Гравенберх («Аякс»)
В сентябре FIFA 22 стала самой популярной игрой в Великобритании.
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