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2 млрд матчей и 5 млрд голов: статистика FIFA 22 с момента релиза

2 млрд матчей и 5 млрд голов: статистика FIFA 22 с момента релиза
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Electronic Arts представила статистику футбольного симулятора FIFA 22 на 22 день с момента релиза. Компания отметила количество матчей, забитые голы и проведённое время на виртуальном поле, а также отдельные режимы.

Жители более 200 стран потратили на FIFA 22 почти 46 трлн минут, что равносильно 88 годам непрерывной игры. За это время пользователи провели более 2 млрд матчей и забили 5 млрд голов. Самым выбираемым клубом в «Быстрой игре» и «Сезонах» стал французский «Пари Сен-Жермен», за который сыграли около 15 млн раз.

В «Карьере» FIFA 22 игроки создали более 3 млн клубов, режим «Клубы Профи» может похвастаться 326 тысячами женских аватаров, а в аркадных играх для составов Volta Football поучавствовали более 11 млн пользователей.

Также EA поделилась самыми приобретаемыми игроками в «Карьере»

  1. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»)
  2. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)
  3. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»)
  4. Алфонсо Дейвис («Бавария»)
  5. Ансу Фати («Барселона»)
  6. Эдуарду Камавинга («Реал Мадрид»)
  7. Маттейс де Лигт («Ювентус»)
  8. Педри («Барселона»)
  9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
  10. Райан Гравенберх («Аякс»)

В сентябре FIFA 22 стала самой популярной игрой в Великобритании.

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