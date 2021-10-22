2 млрд матчей и 5 млрд голов: статистика FIFA 22 с момента релиза

Electronic Arts представила статистику футбольного симулятора FIFA 22 на 22 день с момента релиза. Компания отметила количество матчей, забитые голы и проведённое время на виртуальном поле, а также отдельные режимы.

Жители более 200 стран потратили на FIFA 22 почти 46 трлн минут, что равносильно 88 годам непрерывной игры. За это время пользователи провели более 2 млрд матчей и забили 5 млрд голов. Самым выбираемым клубом в «Быстрой игре» и «Сезонах» стал французский «Пари Сен-Жермен», за который сыграли около 15 млн раз.

В «Карьере» FIFA 22 игроки создали более 3 млн клубов, режим «Клубы Профи» может похвастаться 326 тысячами женских аватаров, а в аркадных играх для составов Volta Football поучавствовали более 11 млн пользователей.

Также EA поделилась самыми приобретаемыми игроками в «Карьере»

Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд») Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») Алфонсо Дейвис («Бавария») Ансу Фати («Барселона») Эдуарду Камавинга («Реал Мадрид») Маттейс де Лигт («Ювентус») Педри («Барселона») Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») Райан Гравенберх («Аякс»)

В сентябре FIFA 22 стала самой популярной игрой в Великобритании.