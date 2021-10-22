На ПК открылся ранний доступ к Football Manager 22

Обладатели предзаказов Football Manager 22 на ПК в магазинах Steam и Epic Games уже могут опробовать бета-версию игры в раннем доступе. Достигнутые результаты в режиме «Карьера» перенесутся в релизную версию футбольного менеджмента.

В бета-версии Football Manager 22 игроки могут поучаствовать в одиночном и многопользовательском режимах «Карьеры», а также в Fantasy Draft. Между сервисами Steam и Epic Games доступна совместная игра. В раннем доступе возможны сбои, которые будут исправляться до релиза проекта, а игроки могут сообщать об ошибках. Для обсуждения проблем можно зарегистрироваться на форуме Football Manager 22.

Релиз Football Manager 22 состоится 9 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series, iOS и Android, а позже тайтл выйдет на Nintendo Switch. Также игра появится в библиотеке Xbox Game Pass на ПК и консолях Xbox в первый день. В начале октября разработчики рассказали об особенностях предстоящего футбольного менеджмента, среди которых и новый движок, и игровые механики.