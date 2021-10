Ремастер GTA: San Andreas сразу добавят в Xbox Game Pass

Microsoft подготовила очень приятный сюрприз для подписчиков Xbox Game Pass на Xbox Series и Xbox One: в момент выхода 11 ноября ремастер GTA: San Andreas из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

При этом игрокам на PlayStation подготовили схожий бонус, только владельцы PS5 и PS4 получат доступ к GTA 3 — правда, не через популярный PS Plus, а через PlayStation Now. Да ещё и не в день выхода, а почти через месяц — аж 7 декабря.

Rockstar впервые показала сборник The Definitive Edition сегодня — разработчики многое переработали, однако основа осталась прежней. Поэтому местами новые версии выглядят намного эффектнее, а местами умудряются проигрывать оригиналам.

Релиз состоится 11 ноября на консолях и ПК, а в первой половине 2022 года коллекция появится на iOS и Android.