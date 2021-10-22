«Вот это называется ремастером?»: игроки недовольны GTA Trilogy: The Definitive Edition

Сегодня Rockstar наконец-то анонсировала обновлённый сборник трилогии GTA. Разработчики показали геймплей, скриншоты и поделились подробностями, однако далеко не все игроки оценили проект. Основные претензии — завышенная цена и отсутствие кардинально новых элементов.

Аудитории не понравился свежий вид ремастеров — герои GTA выглядят слишком мультяшно, и на достойный ремастер за такую высокую цену (от четырёх до пяти с половиной тысяч рублей) это явно не тянет. Разработчики пытаются продать лишь «немного подтянутые» версии классики.

Есть и те игроки, которые даже не ожидали, что разработчики проделают хотя бы такую работу над играми. Недовольных называют «зажравшимися».

Я не ожидал, что люди будут такими злыми. Было ясно сразу, что сборник не будет ремейком. Лично мои ожидания игры превзошли.

Пользователь MichelangeloVO вспомнил 3D-рендеры протагонистов GTA и предположил, что фанаты хотели получить нечто похожее.

Релиз обновлённой трилогии ремастеров состоится 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.