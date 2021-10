Создатели «Ведьмака» купили студию The Molasses Flood — её основали авторы Halo и BioShock

Польская компания CD Project объявила о приобретении бостонской студии The Molasses Flood, которую в 2014 году основали ветераны серий BioShock, Halo, Guitar Hero и Rock Band.

Как отметил учредитель компании Форрест Даулинг (Forrest Dowling), команда воодушевлена стать частью CD Project и иметь возможность поработать над игровыми сериями поляков — то есть над «Ведьмаком» и Cyberpunk 2077.

С основания The Molasses Flood нашей целью было создавать игры, которые трогают и вдохновляют людей. Когда CD Project предложила нам совместную работу, мы увидели возможность охватить более широкую аудиторию благодаря компании, которую мы любим, и игровым мирам, которые мы любим. Мы очень взволнованы тем, что продолжим нашу миссию при поддержке CD Project

За время своего существования The Molasses Flood выпустила две игры — роглайк The Flame in the Flood (2016) и приключение в открытом мире Drake Hollow (2020).

Как отмечает сама CD Project, бостонская студия сохранит свой нынешний вид и не будет объединена с другими командами. Работать The Molasses Flood будет над собственным амбициозным проектом по одной из франшиз поляков.

На эту новость отреагировал журналист Bloomberg Джейсон Шрейер, который утверждает, что The Molasses Flood была в шаге от закрытия 4 года назад, а сотрудникам пришлось перейти на неполный рабочий день. Теперь же бостонская студия стала частью крупного издателя, что явно пойдёт сотрудникам на пользу.