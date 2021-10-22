Мастер Чиф сможет заложить бомбу на Dust 2 в Halo: MCC благодаря моддерам

На прошлой неделе студия 343 Indusries выпустила обновление для Halo: The Master Chief Collection, которое добавило во вторую и третью части серии инструменты моддинга. Сообщество не оставило апдейт без внимания и объединило Halo 3 с Counter-Strike.

Набор инструментов для Halo 3 позволяет полностью переделывать карты, искусственный интеллект, типы и условия игры. Благодаря этому пользователь Reddit под ником peakforeverything поместил Мастера Чифа, главного героя Halo, на карту Dust II из соревновательного шутера Counter-Strike.

На видео во многих деталях воссоздана карта Dust II, но Мастер Чиф бегает с привычным для себя оружием вместо AK-47 и ориентируется по интерфейсу из Halo 3. Кроме того, Джон-117 может пользоваться транспортом и турелями.

Другой пользователь Reddit под псевдонимом Dyortos адаптировал концовку Halo 3 под шлемы виртуальной реальности. В комментариях под постом моддера восторгаются работой, а некоторые и вовсе отправились за VR.

8 декабря на ПК и консоли Xbox выйдет следующая часть Halo с подзаголовком Infinite, а вчера разработчики рассказали об особенностях компьютерной версии предстоящей игры.