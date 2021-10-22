Мастер Чиф сможет заложить бомбу на Dust 2 в Halo: MCC благодаря моддерам

На прошлой неделе студия 343 Indusries выпустила обновление для Halo: The Master Chief Collection, которое добавило во вторую и третью части серии инструменты моддинга. Сообщество не оставило апдейт без внимания и объединило Halo 3 с Counter-Strike.
Набор инструментов для Halo 3 позволяет полностью переделывать карты, искусственный интеллект, типы и условия игры. Благодаря этому пользователь Reddit под ником peakforeverything поместил Мастера Чифа, главного героя Halo, на карту Dust II из соревновательного шутера Counter-Strike.
На видео во многих деталях воссоздана карта Dust II, но Мастер Чиф бегает с привычным для себя оружием вместо AK-47 и ориентируется по интерфейсу из Halo 3. Кроме того, Джон-117 может пользоваться транспортом и турелями.
Другой пользователь Reddit под псевдонимом Dyortos адаптировал концовку Halo 3 под шлемы виртуальной реальности. В комментариях под постом моддера восторгаются работой, а некоторые и вовсе отправились за VR.
8 декабря на ПК и консоли Xbox выйдет следующая часть Halo с подзаголовком Infinite, а вчера разработчики рассказали об особенностях компьютерной версии предстоящей игры.
- 22 октября 2021
-
21:27
-
19:59
-
19:35
-
18:43
-
18:04
-
17:31
-
17:05
-
16:57
-
16:16
-
16:09
-
16:05
-
15:35
-
15:02
-
14:47
-
14:33
-
13:58
-
13:32
-
12:16
-
12:09
-
11:44
-
11:24
-
10:50
-
10:39
-
10:05
-
09:46
-
09:22
-
08:00
-
01:17
- 21 октября 2021
-
22:21
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:26
-
18:35
-
18:14