Маккри больше нет в Overwatch. Знакомьтесь — Коул Кэссиди
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Blizzard представила новое имя и описание Маккри, печально известного ковбоя из Overwatch. Решение о переименовании персонажа было принято на фоне скандалов с домогательствами в компании, фигурантом которых был разработчик Джесси Маккри. Именно в его честь и был назван герой шутера.
Первое, что теряет отступник, — это своё имя, и этот герой давно отказался от своего. Бежать от прошлого означало бежать от самого себя, и каждый год увеличивалась пропасть между тем, кем он был, и тем, кем он стал.
Но в жизни каждого героя наступает момент, когда он должен остановиться и начать сопротивляться. Чтобы сделать новый Overwatch лучше и чтобы всё было правильно, он должен быть честен со своей командой и самим собой.
Ковбой, которым он был, ушёл в закат, и Коул Кэссиди встретится с миром на рассвете
Джесси Маккри был уволен из Blizzard в июле этого года, после чего имена персонажей и любые отсылки на разработчика стали удаляться из игр компании. Такая же участь постигла и других работников Blizzard, которые были связаны со скандалом с харассментом.
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