«Sony счастлива». Kena: Bridge of Spirits окупилась и приносит прибыль

Основатели студии Ember Lab Джош и Майк Гриеры (Josh Grier, Mike Grier) пообщались с журналистом Blooberg Джейсоном Шрейером (Jason Schreier). В разговоре разработчики упомянули, что они до сих пор удивлены продажам Kena: Bridge of Spirits, которая уже окупила производственный бюджет.

Точных цифр братья Гриеры не назвали, но отметили, что «Sony счастлива». Успех Kena: Bridge of Spirits позволит студии и дальше создавать видеоигры, а не заниматься рекламой.

Студия Ember Lab создавалась как анимационный сервис.

Определённого видения следующего проекта у Гриеров пока нет, но игра будет построена на повествовании, как и Kena, отмечает Шрейер.

Kena: Bridge of Spirits вышла 21 сентября этого года на PS5 и ПК в магазине Epic Games. Игра отметилась красивым визуальным стилем и анимацией, но геймплей показался некоторым изданиям устаревшим, а сюжет — простым. Средняя оценка игры на Metacritic составила 80 баллов из 100.