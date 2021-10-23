«Sony счастлива». Kena: Bridge of Spirits окупилась и приносит прибыль

Основатели студии Ember Lab Джош и Майк Гриеры (Josh Grier, Mike Grier) пообщались с журналистом Blooberg Джейсоном Шрейером (Jason Schreier). В разговоре разработчики упомянули, что они до сих пор удивлены продажам Kena: Bridge of Spirits, которая уже окупила производственный бюджет.
Точных цифр братья Гриеры не назвали, но отметили, что «Sony счастлива». Успех Kena: Bridge of Spirits позволит студии и дальше создавать видеоигры, а не заниматься рекламой.
Определённого видения следующего проекта у Гриеров пока нет, но игра будет построена на повествовании, как и Kena, отмечает Шрейер.
Kena: Bridge of Spirits вышла 21 сентября этого года на PS5 и ПК в магазине Epic Games. Игра отметилась красивым визуальным стилем и анимацией, но геймплей показался некоторым изданиям устаревшим, а сюжет — простым. Средняя оценка игры на Metacritic составила 80 баллов из 100.
- 23 октября 2021
-
00:02
- 22 октября 2021
-
22:58
-
22:44
-
21:27
-
19:59
-
19:35
-
18:43
-
18:04
-
17:31
-
17:05
-
16:57
-
16:16
-
16:09
-
16:05
-
15:35
-
15:02
-
14:47
-
14:33
-
13:58
-
13:32
-
12:16
-
12:09
-
11:44
-
11:24
-
10:50
-
10:39
-
10:05
-
09:46
-
09:22
-
08:00
-
01:17
- 21 октября 2021
-
22:21
-
20:36
-
19:50
-
19:35