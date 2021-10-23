Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале про Асоку

Хейден Кристенсен, наиболее известный по роли Энакина Скайуокера во втором и третьем эпизодах «Звёздных войн», вернётся к роли Дарта Вейдера не только в сериале про Оби-Вана Кеноби, но и про Асоку.

Об этом сообщают источники The Hollywood Reporter, поэтому подобное можно считать фактически полноценным подтверждением — издание практически никогда не ошибается, особенно по кастингу актёров.

Пока совершенно непонятно, каким образом бывший учитель Асоки появится в сериале. Его действие, скорее всего, происходит после шестого эпизода «Звёздных войн», то есть после смерти Дарта Вейдера. Возможно, персонаж появится как Призрак Силы или во флешбеках.

Постановщиком «Асоки» ожидаемо стал Дэйв Филони — шоураннер мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов», где и дебютировала героиня. Также над проектом работает Джон Фавро, режиссёр «Мандалорца», «Железного человека» и «Книги джунглей».

И «Оби-Вана Кеноби», и «Асока» должны выйти уже в следующем году. Точные даты пока неизвестны.