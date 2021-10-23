Jade Empire 2 отменили в «самый лучший день» разработки

Бывший разработчик BioWare Марк Дарра, который регулярно делится воспоминаниями о работе в студии, рассказал подробности отменённой Jade Empire 2.

Jade Empire 2 изначально делали как прямое продолжение оригинала спустя несколько десятилетий. Позже студия приняла решение перенести разработку на движок Unreal Engine, что подтолкнуло создателей перенести события игры в современные реалии — спустя столетия после плохой концовки первой части.

Протагонист сиквел описывали как бойца подразделения кризисного реагирования, который расследует случаи использования магии, активно подавляемой в то время.

На этом этапе разработки студия приняла решение переименовать Jade Empire 2 в Revolver и разорвать связь с первой игрой. Марк утверждает, что у проекта начались проблемы в связи с потребностью сделать всё происходящее объяснимым. Впоследствии игра была отменена из-за сокращений в BioWare, когда все силы уходили на Mass Effect 2 и Dragon Age: Origins.

Как отметил Марк, разработку остановили в «один из самых лучших дней» существования проекта. Произошло это сразу после презентации демоверсии, которая уже походила на готовую игру.