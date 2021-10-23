Игра про бесформенного монстра Carrion вышла на PS4

Хоррор-платформер Carrion, в котором протагонистом выступает бесформенный монстр с щупальцами, вышел на PS4. Цена в PlayStation Store составляет 1429 рублей, а подписчики PS Plus до 6 ноября могут приобрести игру за 1143 рубля (-20%).

По случаю релиза игры в PS Store один из авторов Carrion Себастьян Крошкивич рассказал некоторые подробности создания проекта в официальном блоге PlayStation.

По словам Крошкивича, он черпал вдохновение из фильма Джона Карпентера «Нечто». Во время разработки команда придумала термин «Жанр обратного ужаса», что в полной мере описывает проект, ведь протагонистом выступает бесформенное чудовище, которое пожирает всех на своём пути.

Основной сложностью при разработке стала идея перемещения бесформенного героя. Создателям уровней было непросто перекрыть зоны так, чтобы игроки не растягивались на всю локацию. Также возникали ошибки с конечностями чудища, которые откликались на одну и ту же команду управления.

Сделать эти детали так, чтобы не пропадал интерес от игрового процесса было непросто, и Крошкивич несколько раз чуть не забросил разработку Carrion. Несмотря на все сложности, игра оказалась понятной для пользователей и продалась тиражом в несколько сотен тысяч копий.

Изначально Carrion вышла 23 июля 2020 года на ПК, Xbox One и Nintendo Switch, а издателем выступила компания Devolver Digital. В сервисе Steam проект имеет 94% положительных отзывов.

В начале октября у нас вышла статья про игры, в которых игрок может взять под управление чудовище.