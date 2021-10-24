Глава Intel: дефицит игровых консолей может сохраниться до 2023 года

Генеральный директор компании Intel Пэт Гелсинджер в интервью телеканалу CNBC заявил, что дефицит полупроводников, необходимых для производства видеокарт для PS5 и Xbox Series, сохранится до 2023 года.

По словам Гелсинджера, постепенно ситуация улучшится, но до полного удовлетворения спроса может пройти несколько лет.

Сейчас мы находимся в наихудшем положении. Мы будем исправлять ситуацию в каждом квартале следующего года, но баланс спроса и предложения не наступит до 2023 года.

На эту же тему высказывался глава игрового подразделения Xbox Фил Спенсер. По его мнению, нехватка чипов — не единственное, что мешает поставлять консоли Xbox в магазины в том количестве, которое необходимо для удовлетворения спроса.

Я с сожалением думаю о том, что такая ситуация сохранится в течение многих месяцев, до конца этого года и в следующем.

Генеральный директор AMD Лиза Су, наоборот, смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что увеличить поставки чипов удастся ко второй половине 2022 года, о чём она сообщила в конце сентября, передаёт CNBC.

Дефицит игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series до сих пор сохраняется практически по всему миру. Причиной стала не только нехватка полупроводников, но и пандемия коронавируса, из-за которой процесс создания элементов для приставок значительно замедлился.