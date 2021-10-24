Энтузиасты переносят Fallout: New Vegas на движок Fallout 4. Первые кадры Project Mojave

Команда энтузиастов опубликовала мод Project Mojave, в котором моддеры переносят Fallout: New Vegas на движок четвёртой части. В проекте уже воссоздана четверть карты, включая район Стрип с тремя работающими казино.

Пользователям доступна зона вокруг Высохшего озера Айвенпа и Шоссе 15. Энтузиасты переработали более 800 моделей и добавили 10 пользовательских существ, включая трёх совершенно новых. Игроки могут использовать более 20 новых моделей оружия и 50 предметов одежды, жить в трёх домах и работать в трёх мастерских.

Создатели отмечают, что это лишь ранняя версия проекта, над которым они работают уже четыре месяца. При игре возможны ошибки, но со временем они будут исправляться. Голоса в моде пока что служат простыми заполнителями. Когда выйдет полная версия Пустоши Мохаве на движке Fallout 4, пока неизвестно.