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Sony Santa Monica лишь следит за портом God of War на ПК

Sony Santa Monica лишь следит за портом God of War на ПК
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На фоне недавнего анонса God of War 2018 на ПК в сети появляются новые детали о проекте. Так, портом занимаются не разработчики оригинальной игры, а сторонняя канадская студия Jetpack Interactive.

Судя по сайту компании, команда разработчиков состоит из выходцев Black Box (серия Need for Speed), Deep Fried Entertainment и United Front Games (Sleeping Dogs). В первую очередь студия занимается поддержкой крупных игр, а также их портированием на разные платформы.

Последние работы Jetpack Interactive:

  • Orcs Must Die! Unchained — порт с ПК на PS4
  • Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 — помощь в разработке
  • Dark Souls — поддержка игры на ПК.

Портирование проектов сторонними студиями — частая практика в игровой индустрии. Например, «Ведьмаком 3» на Switch занималась Saber Interactive, а недавно Sony приобрела студию Nixxes — в том числе для переноса своих игр на ПК.

God of War выйдет 14 января на ПК. Порт получит 4К-разрешение, разблокированную частоту кадров, поддержку UltraWide-мониторов и NVIDIA DLSS. Игру уже можно предзаказать в Steam.

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