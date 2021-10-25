Warner Bros. делает файтинг, в котором сразятся Гэндальф, Шэгги и Бэтмен

Недавно на Reddit появился пост, в котором пользователь hugeleakeractually описывает новый файтинг Multiversus под издательством Warner Bros. Изначально в нём велась речь об участии студии NetherRealm — авторов Mortal Kombat — однако инсайдер Джефф Грабб опроверг эту деталь.
Согласно информации, файтинг будет кроссовером между вселенными Warner Bros., вдохновлённым серией Super Smash Bros. от Nintendo. Инсайдер заявляет, что в игре появятся как минимум:
- Шэгги («Скуби-Ду»)
- Гэндальф («Властелин Колец»)
- Том и Джерри
- Бэтмен
- Безумный Макс
- Фред Флинстоун («Флинстоуны»)
Сюжетную завязку пользователь объяснить не смог, однако заявил, что она как-то связана с мемами про всесильного Шэгги. Он уже появлялся в заставке мультфильма Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms в образе всесильного создания, который хватает Скорпиона.
Шэгги хватает Скорпиона
Сам мем широко распространился в 2017 году, когда на YouTube выложили отрывок из серии «Скуби-Ду». В нём Шэгги без каких-либо проблем расправляется с бандой байкеров под действием гипноза.
Hugeleakeractually также заявил о других проектах, находящихся в разработке у Warner Bros. Инсайдер попросил дождаться анонсов, которые должны состояться «уже скоро».
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