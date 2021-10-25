343 Industries объявила, что сюжетную кампанию Halo Infinite покажут уже сегодня — 25 октября в 16:00 мск.

Судя по всему, ролик будет длиться около шести минут. В описании к видео создатели называют новинку «самой большой и наполненной приключениями Halo».

Свежий взгляд на кампанию Halo Infinite, которая познакомит игроков с истинной спартанской свободой в самой большой, самой открытой и наполненной приключениями игре серии, выходящей 8 декабря 2021 года.

Это будет первая демонстрация одиночной кампании Halo Infinite со времён скандального показа в июле 2020. Тогда пользователи раскритиковали игру за плохую графику, странные гримасы врагов и чрезвычайно медленную боевую динамику. Через некоторое время шутер перенесли на целый год.

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Выход игры состоится 8 декабря 2021 на консолях Xbox Series, Xbox One и ПК, а подписчики Xbox Game Pass получат доступ бесплатно. На релизе будут только сюжетная кампания и полностью бесплатный мультиплеер — его намерены распространять отдельно. Дополнительные режимы вроде кооператива появятся уже после выхода.

Ранее комьюнити-менеджер 343 Industries Джон Юнисек рассказал, что для прокачки боевого пропуска в игре понадобится выполнять испытания, а не просто участвовать в матчах и убивать противников.