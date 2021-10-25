Возвращение великой франшизы: в первых обзорах Age of Empires 4 хвалят

Сегодня, 25 октября, появились первые обзоры Age of Empires 4. Стратегия получила высокие оценки. Критики отметили, что новая часть серии сделана достойно, а основные претензии относятся к искусственному интеллекту и некоторым миссиям.
На Metacritic у игры 84 балла из 100 на основе 11 рецензий. Чуть больше стратегия набрала на OpenCritic — 86 из 100.
Оценки Age of Empires 4
- AusGamers — 9,5/10
- Wccftech — 9/10
- Xbox Era — 8,5/10
- Game Informer — 8/10
- IGN — 8/10
- PCGamesN — 8/10
- Eurogamer — 8/10.
По словам журналиста из Game Informer, игра за каждую цивилизацию уникальна.
Хотите играть агрессивно? Выбирайте монголов и нападайте на врага. Хотите атаковать с дальней дистанции? Берите английских лучников.
Автор Xbox Era больше всего был впечатлён игровым процессом и различными стилями игры. По его мнению, революцию в жанре не произошло, но новинке удалось удачно объединить в себе всё лучшее прошлых частей Age of Empires.
Я был впечатлен игровым процессом Age of Empires 4. В игре просто весело проводить время. Наличие стилей и методов игры понравится многим.
Age of Empires 4 выйдет 28 октября только для ПК. С релиза стратегия будет доступна в Game Pass, но желающие могут приобрести проект в Steam за 2499 рублей.
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