Возвращение великой франшизы: в первых обзорах Age of Empires 4 хвалят

Сегодня, 25 октября, появились первые обзоры Age of Empires 4. Стратегия получила высокие оценки. Критики отметили, что новая часть серии сделана достойно, а основные претензии относятся к искусственному интеллекту и некоторым миссиям.

На Metacritic у игры 84 балла из 100 на основе 11 рецензий. Чуть больше стратегия набрала на OpenCritic — 86 из 100.

Оценки Age of Empires 4

По словам журналиста из Game Informer, игра за каждую цивилизацию уникальна.

Хотите играть агрессивно? Выбирайте монголов и нападайте на врага. Хотите атаковать с дальней дистанции? Берите английских лучников.

Автор Xbox Era больше всего был впечатлён игровым процессом и различными стилями игры. По его мнению, революцию в жанре не произошло, но новинке удалось удачно объединить в себе всё лучшее прошлых частей Age of Empires.

Я был впечатлен игровым процессом Age of Empires 4. В игре просто весело проводить время. Наличие стилей и методов игры понравится многим.

Age of Empires 4 выйдет 28 октября только для ПК. С релиза стратегия будет доступна в Game Pass, но желающие могут приобрести проект в Steam за 2499 рублей.