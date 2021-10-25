God of War на Xbox? В игры из Steam благодаря GeForce NOW дадут играть на консолях Xbox

Теперь в стриминговый сервис GeForce NOW можно зайти с браузера Microsoft Edge — он используется на консолях Xbox. Это значит, что совсем скоро в игры на ПК можно будет играть прямо с консолей Microsoft, хоть и благодаря облачным технологиям.

Об этом рассказал редактор The Verge Том Уорден:

Отличные новости! NVIDIA разблокировала Microsoft Edge в списке браузеров, доступных для игры через GeForce NOW. Значит, совсем скоро можно будет играть в Steam-игры прямо на ваших Xbox! Я сообщу, когда возможность официально добавят.

В комментариях пользователи уже отшутились о том, что сыграют в первую очередь в бывшие эксклюзивы Sony — Death Stranding, Horizon Zero Dawn и God of War. Уоррен сообщил, что будет удивлён, если в списке доступных игр действительно окажутся последние два проекта.

GeForce NOW — облачный сервис NVIDIA, позволяющий играть удалённо. Запуск игры происходит на компьютерах компании, а затем транслируется на экран пользователя через интернет. На данный момент в сервисе доступно более тысячи игр — недавно стали доступны некоторые игр Electronic Arts.