Игрок в New World прокачался до максимального уровня без убийств

Пользователь Reddit под ником Iiventilde рассказал о необычном достижении в New World — он прокачал персонажа до максимального 60-го уровня, не используя оружие и не вступая во фракции. На это ему понадобилось около 110 часов.

Я «прошёл» игру, при этом никого не убивал и не вступал в гильдии. Иногда было утомительно, но мне понравилось. Рекомендую.



P.S. Персонажа зовут No Kill, он обитает на сервере Themiscyra.

По словам Iiventilde, отыгрывать пацифиста в New World оказалось не так уж и сложно — разве что иногда скучно и утомительно. В основном он добывал руду, ловил рыбу, рубил деревья и собирал растения.

В качестве доказательства игрок показал свои оружейные навыки

Пользователи заметили, что ловлю рыбу тоже можно считать за убийство. Однако Iiventilde ответил, что потратил бы намного больше времени на прокачку без этого занятия. Также он предложил другим игрокам повторить его достижение и собраться в один клан, состоящий из пацифистов, и проходить задания вместе.

Ранее в New World сломали виртуальную экономику и обесценили множество высокоуровневого лута — разработчики пытаются исправить проблему.