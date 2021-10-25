Госдума не против продвигать игры без стрельбы, убийств и разрушений

В Государственной думе не против популяризировать игры, направленные на созидание. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что в агрессии людей всё же есть вина видеоигр.

По словам Смолина, у человека есть заложенные инстинкты, которые дают о себе знать в играх со стрельбой и убийствами.

Это хорошая идея при условии, что найдутся люди, которые сделают компьютерные игры, направленные на созидание. Большинство компьютерных игр направлено на разрушение. Даже на международных соревнованиях — стрелялки, взятие крепости, и так далее.

Первым идею популяризации игр с созиданием предложил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Хорошим примером созидательных игр могут послужить Minecraft, франшиза The Sims, FIFA и многие другие тайтлы.