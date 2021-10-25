Госдума не против продвигать игры без стрельбы, убийств и разрушений
Поделиться
В Государственной думе не против популяризировать игры, направленные на созидание. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что в агрессии людей всё же есть вина видеоигр.
По словам Смолина, у человека есть заложенные инстинкты, которые дают о себе знать в играх со стрельбой и убийствами.
Это хорошая идея при условии, что найдутся люди, которые сделают компьютерные игры, направленные на созидание. Большинство компьютерных игр направлено на разрушение. Даже на международных соревнованиях — стрелялки, взятие крепости, и так далее.
Первым идею популяризации игр с созиданием предложил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
Хорошим примером созидательных игр могут послужить Minecraft, франшиза The Sims, FIFA и многие другие тайтлы.
Комментарии
- 25 октября 2021
-
13:39
-
13:34
-
13:12
-
12:44
-
11:55
-
11:49
-
11:19
-
11:03
-
10:48
-
10:08
-
09:47
-
09:33
-
09:21
- 24 октября 2021
-
22:20
-
18:06
-
16:52
-
16:29
-
15:23
-
14:02
-
12:44
- 23 октября 2021
-
18:51
-
17:15
-
16:27
-
15:29
-
14:44
-
14:20
-
13:33
-
00:02
- 22 октября 2021
-
22:58
-
22:44
-
21:27
-
19:59
-
19:35
-
18:43
-
18:04
Партнерский контент