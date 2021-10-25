В России предзаказы на диски GTA: The Definitive Edition откроют до 31 октября

«М.Видео» рассказал об открытии предзаказов на переиздание трилогии GTA — пока только на PS4 и Xbox за 4499 рублей. Версия для Nintendo Switch может задержаться, поскольку информации о её розничной премьере нет.

Рады сообщить, что предварительные заказы на Grand Theft Auto: The Trilogy. The Definitive Edition откроем уже на этой неделе. Пока только на версии для PS4 и Xbox.

Цифровые копии уже можно приобрести. Версию для ПК можно продают за 4279 рублей, однако в Steam стоимость скорее всего будет ниже — там релиз может задержаться до января. На PlayStation сборник продают за 4639 рублей, на Xbox — за $ 60 (4400 рублей), а на Nintendo Switch — за 5399 рублей. Релиз состоится 11 ноября.

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GTA: The Trilogy. The Definitive Edition — переиздание культовой трилогии, в которое войдут GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Последняя будет доступна в Xbox Game Pass со дня релиза.

Визуально игра напоминает оригинальные игры с модификациями, однако разработчики обещают и геймплейные улучшения — удобную стрельбу в стиле GTA 5, современную навигацию, полностью новый интерфейс и возможность сразу же запустить проваленную миссию.

Релиз сборника в цифре состоится 11 ноября, а на дисках — 7 декабря.