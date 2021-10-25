Стример прошёл Dark Souls 3, используя всего одну кнопку

Серия Dark Souls давно славится своим невероятным комьюнити. Одни помогают другим подсказками, вторые вторгаются в виде добрых фантомов и помогают одолеть ненавистного босса. А третьи устраивают настоящие испытания на стриме и проходят игру, специально усложняя себе условия.
Так, стример под ником Rudeism прошёл Dark Souls 3, используя лишь кнопку для азбуки Морзе.
Dark Souls 3 побеждена азбукой Морзе!
19 боссов, 258 250 нажатий кнопок. (DLC впереди)
То, что DS3 можно пройти одной кнопкой, не означает, что играм не нужны настройки сложности и доступности!
Прохождение заняло у стримера примерно две недели. Основная особенность заключалась в задержке: после каждого нажатия действие срабатывало только спустя 0,25 секунды, что сильно усложняло жизнь. Помимо неё, игроку тяжело давались боссы, за которыми нужно внимательно следить и двигать камеру — например, Безымянный Король и Дьяконы глубин.
Несмотря на впечатляющий результат, Rudeism обращает внимание на доступность игр. По его мнению, от наличия уровня сложности и доступности настроек под любого игрока проект бы только выиграл.
Ранее создательница урезанной Bloodborne на PS1 показала 10 минут геймплея.
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