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Энтузиаст сделал реалистичную анимацию часов из Minecraft

Энтузиаст сделал реалистичную анимацию часов из Minecraft
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Пользователь Reddit под ником CoatiNasu создал новую анимацию для часов из Minecraft. Автор изменил дизайн прибора, добавив более реалистичную модель и эффекты.

Самое главное отличие от оригинальных часов — динамическая смена времени суток. Сначала идёт утро, затем время сменяется на вечернее и ночное.

Аудитория Minecraft оценила работу энтузиаста. Кто-то пошутил, что одна из самых бесполезных вещей в песочнице получила действительно интересный вид. Множество фанатов захотели скачать эту модель и установить в игру вместо оригинальной. Такой возможности пока что нет, но CoatiNasu работает над этим.

Вот так выглядят оригинальные часы из игры

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Энтузиасты строят в Minecraft города России и других стран СНГ. Некоторые места уже готовы, их показали на видео.

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