Фанат «Ведьмака» нарисовал арт с Геральтом и Плотвой в виде LEGO

Художник и фанат «Ведьмака» под ником mackandart показал свой арт с Геральтом и его лошадью Плотвой. Примечательно, что рисунок выполнен в стиле LEGO. Работу заметила сама CD Projekt и опубликовала её в социальных сетях.

Изображение получилось детализированное. На Геральте есть его фирменная броня и ведьмачий кулон. Конечно, стальной. Серебряный меч тоже на месте.

По словам художника, создание этого проекта было забавным. Он рисовал этот арт долгое время и потратил много сил, но конечный результат автора порадовал. Mackandart подчеркнул, что любит книги и игры по вселенной «Ведьмака».

Несмотря на огромную популярность сериала «Игра в кальмара», некоторые жители России хотят его запретить. Однако есть и те, кому это безразлично.