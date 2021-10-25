Фанат «Ведьмака» нарисовал арт с Геральтом и Плотвой в виде LEGO
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Художник и фанат «Ведьмака» под ником mackandart показал свой арт с Геральтом и его лошадью Плотвой. Примечательно, что рисунок выполнен в стиле LEGO. Работу заметила сама CD Projekt и опубликовала её в социальных сетях.
Изображение получилось детализированное. На Геральте есть его фирменная броня и ведьмачий кулон. Конечно, стальной. Серебряный меч тоже на месте.
По словам художника, создание этого проекта было забавным. Он рисовал этот арт долгое время и потратил много сил, но конечный результат автора порадовал. Mackandart подчеркнул, что любит книги и игры по вселенной «Ведьмака».
Несмотря на огромную популярность сериала «Игра в кальмара», некоторые жители России хотят его запретить. Однако есть и те, кому это безразлично.
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